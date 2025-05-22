نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق مصطفى محمد.. مدرب عربي يقترب من قيادة نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد المدربين العرب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، مثلما كشفت تقارير صحفية فرنسية في الساعات القليلة الماضية.

مدرب عربي على رادار الانضمام إلى نانت

وكشفت صحيفة "فوت ميركاتو " الفرنسية، أن المدرب المغربي أحمد القنطاري مرشح بقوة لتولي تدريب فريق نانت الفرنسي في الأيام المقبلة.

وأضافت أن لاعبي فريق نانت الفرنسي يضغطون على إدارة النادي من أجل الموافقة على تعيين المغربي أحمد القنطاري، كمدير فني للفريق بدلا من أنطوان كومبواريه وعلى رأسهم النجم المصري مصطفى محمد.

وتولى أحمد القنطاري من قبل مسئولية مساعد المدرب أنطوان كومبواريه لدى فريق نانت، في شهر يناير الماضي.

وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى نانت بقيادة المدرب أنطوان كومبواريه، حيث احتل الفريق المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة.

