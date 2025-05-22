نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم جديد خارج ريال مدريد.. من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد أهم لاعبي الميرينجي، الكرواتي لوكا مودريتش رحيله نهاية الموسم الحالي بعد رحلة دامت اكثر من عشر مواسم، حقق فيها كل الألقاب الممكنة مع الفريق.

رسالة وداع لوكا مودريتش

إلى جماهير ريال مدريد الأعزاء،

حان الوقت. لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية... يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو.

وصلتُ إلى ريال مدريد عام ٢٠١٢ برغبة في ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وطموح لتحقيق إنجازات عظيمة، لكنني لم أكن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك.

غيّر اللعب في ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص.

شعرتُ بفخرٍ لأنني كنتُ جزءًا من إحدى أكثر فترات النادي إثارةً في تاريخه.

أود أن أشكر النادي من أعماق قلبي، وخاصةً الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وجميع من ساعدوني طوال هذه الفترة.

طوال هذه السنوات، عشتُ لحظاتٍ لا تُنسى، وعوداتٍ بدت مستحيلة، ونهائياتٍ، واحتفالاتٍ، وليالٍ ساحرة في البرنابيو... فزنا بكل شيء، وكنتُ في غاية السعادة. سعادةً بالغة.

ولكن إلى جانب الألقاب والانتصارات، أحمل في قلبي محبة جميع مشجعي ريال مدريد. لا أعرف كيف أصف مدى ارتباطي بكم، وكم شعرتُ وما زلتُ أشعر بالدعم والاحترام والمحبة. لن أنسى أبدًا كل تصفيق وكل لفتات المودة التي أظهرتموها لي.

أغادر بقلبٍ ممتلئ، ممتلئ بالفخر والامتنان وذكرياتٍ لا تُنسى. ورغم أنني لن أرتدي هذا القميص في الملعب بعد كأس العالم للأندية، سأظل دائمًا مشجعًا لريال مدريد.

ألقاب مودريتش مع ريال مدريد

6 دوري أبطال أوروبا

6 كاس العالم للاندية

5 كاس السوبر الاوروبي

5 كاس السوبر الاسباني

4 الدوري الاسباني

2 كاس ملك إسبانيا

‏جوائز الأُسطورة مودريتش الفردية

أفضل لاعب كرواتي شاب.

13 مرة أفضل لاعب كرواتي.

أفضل لاعب في ريال مدريد 2020/21.

أفضل لاعب في كاس العالم للاندية.

ثاني أفضل لاعب في كاس العالم للاندية.

6 مرات في تشكيلة العام من الفيفا.

2 جائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا.

فضل لاعب في كاس العالم 2018.

ثالث أفضل لاعب في كاس العالم 2022.

جائزة IFFHS لأفضل لاعب خط وسط.

جائزة ماركا لافضل لاعب 2022.

وسام الدولة من جمهورية كرواتيا.

الكرة الذهبية.

أفضل لاعب في العالم.

أفضل لاعب في أوروبا.

أغسطس 2012، أعلن نادي ريال مدريد توصله لإتفاق مع توتنهام هوتسبير بخصوص انتقال لوكا مودريتش إلى مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني، استمر إلى ١٥ يوليو ٢٠٢٥.

