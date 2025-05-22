نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا في تهنئته إلى توتنهام: الألقاب وحدها لا تكفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجَّه ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، التهنئة لغريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير على الفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الأربعاء، لكنه أصرَّ على أن فوز أي فريق باللقب لا يحدد مدى نجاح الموسم.

وسينهي فريق المدرب أرتيتا، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول البطل، الموسم من دون أي لقب، لكن توتنهام الذي كان موسمه المحلي باهتًا ويحتل المركز 17 في الدوري، أنهى الموسم بشكل رائع بفوزه بلقب أوروبي.

وقال أرتيتا للصحافيين، اليوم الخميس: «توتنهام بطل الدوري الأوروبي، وعندما يحقق فريق ذلك فإن الأمر يعني أنه قام بالكثير من الأمور بشكل صحيح، أعتقد أنه مر بموسم مليء بالعقبات والصعوبات، وفي النهاية كانت لديه لحظة جميلة».

لكن عندما سُئل في المؤتمر الصحافي عن أي الفريقين كان له موسم أفضل، تجنب أرتيتا المقارنة المباشرة بين توتنهام وفريقه.

وقال المدرب الإسباني الذي قاد آرسنال إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج على يد باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر: «لا أحب المقارنة مع الفرق الأخرى أحتاج إلى تحليل فريقي، هذه وظيفتي».

وقال أرتيتا إنه لا ينبغي الحكم على الفريق فقط بناء على عدد الألقاب التي يحصل عليها في الموسم، مستشهدًا بحالة فريقه الذي لم يفز من قبل بدوري أبطال أوروبا، ولم يرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2003-2004.

وقال أرتيتا: «أين الفرحة إذن؟ لأنه إذا اضطررت لتحليل أنفسنا فإننا فشلنا في آخر 20 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشلنا طوال تاريخنا في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «من نحن إذن؟ أين نادينا وقيمتنا وأسلوب لعبنا؟ أين اللحظات التي عشناها مع جماهيرنا؟».

وقال أرتيتا إن آرسنال، الذي استقبل 33 هدفًا فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم أي أقل بسبعة أهداف عن ليفربول، لديه الحافز لإنهاء الموسم بأفضل سجل دفاعي في الدوري عندما يحل ضيفًا على ساوثهامبتون الهابط يوم الأحد المقبل في آخر مباراة بالموسم.

وأضاف: «نريد حصد أكبر عدد ممكن من النقاط. ونسعى أيضًا إلى تحقيق أفضل سجل دفاعي... وإنهاء الموسم في أفضل صورة».