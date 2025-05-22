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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش رحيله عن ريال مدريد، ليطوي صفحة من أنجح الفترات في تاريخ النادي الملكي، والتي كان فيها أحد أعمدته الأساسية وصاحب البصمة الفنية الرفيعة في وسط الميدان.

لوكا مودريتش.. مسيرة أسطورية تُخلّد في تاريخ ريال مدريد

منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2012، استطاع مودريتش أن يثبت نفسه كلاعب استثنائي، وواحد من أهم من ارتدوا القميص الأبيض، حيث شارك في قيادة الفريق نحو عشرات البطولات، محققًا سجلًا حافلًا سيبقى محفورًا في ذاكرة جماهير كرة القدم.

وفيما يلي أبرز إنجازاته مع ريال مدريد:

دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

كأس السوبر الأوروبي: 5 مرات

كأس السوبر الإسباني: 5 مرات

كأس العالم للأندية: 5 مرات

الدوري الإسباني (لا ليغا): 4 مرات

كأس ملك إسبانيا: مرتان

الكرة الذهبية: مرة واحدة (عام 2018)

لوكا مودريتش لم يكن مجرد لاعب وسط، بل كان مايسترو حقيقيًا، يتحكم في نسق المباريات، ويضفي لمسته الخاصة على كل لحظة في الملعب، بأدائه الهادئ والعميق ورؤيته الفريدة للعبة.

برحيله، يودع ريال مدريد أحد أعظم من مثّل ألوانه، لكن إرثه سيظل حيًا في تاريخ النادي وفي قلوب جماهيره.

مودريتش سيبقى رمزًا للالتزام والولاء والنجاح. نجم غيّر مفهوم لاعب الوسط، وترك خلفه تاريخًا لا يُنسى.