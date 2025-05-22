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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، أحد أبرز أساطير خط الوسط في تاريخ ريال مدريد، رحيله رسميًا عن النادي بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من عقد من الزمن.

لوكا مودريتش يعلن رحيله عن ريال مدريد: "أرحل بقلبٍ ممتلئ بالفخر والامتنان"

ونشر مودريتش رسالة وداع عبر حساباته الرسمية، وجه فيها كلمات صادقة إلى جماهير ريال مدريد، قال فيها: "لقد حان الوقت. اللحظة التي لم أكن أرغب في أن تأتي أبدًا، لكنها سنة الحياة وكرة القدم... يوم السبت، سأخوض مباراتي الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو."

وأضاف: "وصلت في عام 2012 بحلم ارتداء قميص أفضل نادٍ في العالم وطموح لتحقيق إنجازات كبيرة، لكن لم يكن بوسعي أن أتخيل ما حدث لاحقًا."

وتابع اللاعب الذي أصبح أحد رموز الفريق الأبيض: "اللعب في ريال مدريد غيّر حياتي كلاعب وكشخص. أشعر بالفخر لأنني كنت جزءًا من واحدة من أنجح الحقبات في تاريخ أعظم نادٍ في العالم."

ووجّه مودريتش شكره العميق للنادي، قائلًا: "أشكر النادي من أعماق قلبي، وعلى رأسه الرئيس فلورنتينو بيريز، وزملائي في الفريق، والمدربين، وكل من ساعدني خلال هذه السنوات."

واسترجع النجم الكرواتي لحظاته الذهبية قائلًا: "عشت لحظات لا تُنسى، وريمونتادات خرافية، ونهائيات وأفراح وليالٍ سحرية في البرنابيو... فزنا بكل شيء، وكنت سعيدًا جدًا. سعيدًا جدًا جدًا."

وأشار إلى أن الأهم من كل الألقاب، هو ارتباطه العاطفي بالجماهير المدريدية، قائلًا: "ما أحمله في قلبي هو محبة جماهير مدريد. لا أعرف كيف أصف العلاقة الخاصة التي تربطني بكم، ومدى شعوري بالدعم والاحترام والمحبة. لن أنسى أي تصفيق أو لفتة ود."

واختتم مودريتش رسالته بكلمات مؤثرة: "أغادر بقلبٍ ممتلئ. بالفخر، والامتنان، وذكريات لا تُنسى. ورغم أنني بعد كأس العالم للأندية لن أرتدي هذا القميص داخل الملعب، سأظل دومًا مشجعًا لريال مدريد."