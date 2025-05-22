برشلونة يسرع خطواته لحماية يامال

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أحمد جودة - القاهرة - يُسرع نادي برشلونة، خطواته من أجل ضمان استمرار لامين يامال ضمن صفوفه وحمايته من أي إغراءات خارجية في الفترة المقبلة.

ووفقًا للصحفي الإسباني فرناندو بولو، فأن نادي برشلونة يريد حسم تجديد عقد لامين يامال بأسرع وقت ممكن.

وأضاف بولو، أن نادي برشلونة لا يريد المخاطرة بمستقبل لامين يامال خوفًا من تقديم أحد الأندية الكبرى عرض فلكي للاعب.

ويعمل نادي برشلونة، على إنهاء اتفاقه مع لامين يامال حول تجديد عقده قبل يوم الإثنين.