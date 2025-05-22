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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي تعامل باحترافية تامة مع ملف تظلم اللاعب أحمد سيد "زيزو"، موضحًا أن قرار رفض التظلم جاء بناءً على اللوائح دون أي توجهات تعسفية تجاه اللاعب.

أحمد سالم: رفض تظلم زيزو لا يعني تعسفًا.. وجماهير الزمالك نموذج في دعم الكيان

وقال سالم خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "رفض التظلم المُقدم من زيزو تم وفقًا للوائح، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تعسفية ضده. زيزو لاعب كبير ونقدّره، ولكننا نحتكم للوائح والنظام دائمًا في إدارة الملفات الداخلية."

وفي سياق متصل، أشاد سالم بموقف جماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم ضربوا مثالًا في الولاء والانتماء، قائلًا: "جماهير الزمالك على قلب رجل واحد، وقدّموا رسالة واضحة للجميع برفض أي إساءة للنادي أو مساس بكرامته. هذه الروح الجماهيرية هي الداعم الأول للنادي في كل الظروف."

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك يواصل العمل بجهد رغم كل التحديات، مضيفًا: "إدارة الزمالك تسعى للنجاح رغم الظروف الصعبة التي نمر بها. هناك إصرار على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق طموحات الجماهير في كل الألعاب الرياضية."