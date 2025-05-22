نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد

موعد انطلاق مباريات كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو 2025 وستستمر حتى يوم 13 يوليو من الشهر المقبل.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، برفقة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، بالإضافة إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية على ملعب هارد روك.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي: في ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، الساعة 8 مساءً بتوقيت واشنطن، 3 فجرًا بتوقيت القاهرة.

- الأهلي ضد بالميراس: في ملعب "ميتلايف"، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن، 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

- الأهلي ضد بورتو: في ملعب "ميتلايف"، الساعة 9 مساءً بتوقيت واشنطن، 4 فجرًا بتوقيت القاهرة.