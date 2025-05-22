نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة إنتر ميلان: صلاح استثنائيًا.. والأهلي سيواجه صعوبة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الأسطورة الأوروجواني ألفارو ريكوبا، نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، عن إعجابه الشديد بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ريكوبا في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي "صلاح لاعب مذهل واستثنائي، هذه الكلمة تلخص ما أقصده. صلاح يمتلك الكاريزما ورائع على المستوى الشخصي، متواضع ويمتلك قيمة كبيرة ومثال للاعب المحترف. أعتقد أن مصر محظوظة بتواجد محمد صلاح لأنه لاعب استثنائي."

وأضاف:" هناك عدد قليل من لاعبي كرة القدم يصنعون التاريخ، صلاح أحد الأسماء التي ستظل في ذاكرة الجماهير. أحب شخصية صلاح بعيدًا عن الملعب لأنه يبعث الأمل والتفاؤل بين الجميع."

واستكمل:" صلاح مثال رائع للجميع، وبعد فترة "سنقول إن صلاح أحد عظماء كرة القدم، سنقول ذلك بعد سنوات لأنه يستحق الوصول للقمة."

وعن إمكانية متابعته لبطولة كأس العالم للأندية، أوضح ريكوبا: "بكل تأكيد سوف أتابع بطولة كأس العالم للأندية، لأنني حريص على مشاهدة كل المباريات والبطولات. سوف أتابع الأهلي وأندية أمريكا الجنوبية، وسأتعاطف مع هذه الأندية لأن المواجهات ستكون صعبة عليهم مع أندية أوروبا."

وأتم ريكوبا:" أنا قلق بشأن توقيت البطولة، لأنها ستقام بعد نهاية موسم طويل وشاق، مما سيؤثر على الجانب البدني والفني للكثير من الفرق المشاركة"