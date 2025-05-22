نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيل المستقبل يصنع الأمجاد.. كيف تبني مصر منتخبات تليق بالعالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها الكرة المصرية، تظهر منتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها لتشكل لوحة واعدة تُبشر بمستقبل مشرق، يرتكز على الطموح والتخطيط الدقيق والاستثمار في الأجيال الصاعدة.

فمنتخبا الناشئين (مواليد 2008) والشباب (مواليد 2005) نجحا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ليكونا رمزًا للأمل ونتيجة حقيقية لمشروع تطوير المراحل السنية الذي يتبناه الاتحاد المصري لكرة القدم.

هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة عمل فني ومنهجي متكامل، بدأ بمرحلة الاستكشاف والتجريب، وانتهى ببناء جيل واعد قادر على رفع راية مصر في المحافل الدولية، وقد يكون من بينهم نجوم المستقبل الذين سيقودون الفراعنة لتحقيق المجد القاري والعالمي.

** منتخب مصر الأول.. نحو حلم التأهل العالمي

في الوقت ذاته، يشهد المنتخب الأول استقرارًا فنيًا وجاهزية متزايدة، مع اقتراب حلم التأهل لكأس العالم 2026، والتحضير الجيد للمشاركة المرتقبة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب.

الفراعنة بقيادة الجهاز الفني يسيرون بخطى واثقة لاستعادة الهيبة الأفريقية، مع تطلعات كبيرة لتحقيق اللقب والعودة بقوة إلى الساحة العالمية بعد فترات من الإخفاقات.

** منتخب كأس العرب.. فرصة لاكتشاف المواهب المحلية

وفي خطوة جديدة تعكس توسيع قاعدة الاختيار، يستعد منتخب من لاعبي الدوري المصري المحلي لتمثيل مصر في بطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

ويشكل هذا المنتخب فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب جديدة قد تكون نواة للمنتخب الأول مستقبلًا، مع الرهان على بناء قاعدة قوية من اللاعبين المحليين القادرين على الإضافة وتوسيع قائمة النجوم المصريين في مختلف البطولات.