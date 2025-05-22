الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، تحضيرًا لمواجهة بتروجت المقررة بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد أنهى معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء الثلاثاء الماضي، حيث أجرى آخر تدريباته على ملعب ستاد هيئة قناة السويس قبل مغادرة المعسكر.

وقام الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي باستغلال فترة التوقف والإعداد داخل المعسكر لتجهيز اللاعبين فنيًا، والعمل على تطبيق بعض الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بتروجت.