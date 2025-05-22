ريال مدريد يطعن في إيقاف بيلينجهام لضمان مشاركته أمام ريال سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد يتخذ خطوة رسمية للطعن في قرار إيقاف لاعبه جود بيلينجهام بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك لضمان مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

الإنذار الذي حصل عليه بيلينجهام في مباراة إشبيلية الأخيرة يعد الخامس له، مما يؤدي إلى غيابه تلقائيًا عن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وهو ما دفع النادي لتقديم استئناف رسمي.

النادي يعتقد أن البطاقة التي نالها اللاعب في الدقيقة 66 لم تكن مبررة، ويرجو قبول الاستئناف ليتمكن من الاعتماد عليه في اللقاء الحاسم.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن ريال مدريد واثق من أن الطعن سيُقبل بناءً على أن المخالفة التي ارتكبها بيلينجهام ضد خوانلو سانشيز لاعب إشبيلية كانت غير متعمدة.

يُذكر أن بيلينجهام من المتوقع أن يشارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الكتف بعد انتهاء البطولة، مما سيبعده عن بداية الموسم الجديد.