نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يضع المدافع الإسباني الشاب كريستيان موسكيرا على راداره الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرصد نادي تشيلسي المدافع الإسباني الشاب كريستيان موسكيرا لاعب فريق فالنسيا، الذي تألق بشكل لافت في الدوري الإسباني، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

وكشف تقرير من موقع فوتبول إسبانيا أن إدارة فالنسيا قد تفتح الباب أمام رحيل موسكيرا في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده في صيف 2026.

ويُتوقع أن يطلب النادي الإسباني مبلغًا يقارب 25 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

ويعتبر تشيلسي من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات موسكيرا، لكن المنافسة ستشتد مع أندية أخرى مثل أرسنال وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد ولايبزيج.

ويبلغ موسكيرا 20 عامًا، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وقد خاض 89 مباراة مع فالنسيا بجميع المسابقات، مسجلًا هدفًا واحدًا، كما كان له دور بارز في فوز منتخب إسبانيا الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.