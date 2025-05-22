نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك يعبر عن سعادته بتجديد عقده مع برشلونة ويؤكد بداية جديدة للطموح والتطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن فرحته الكبيرة بعد تجديد عقده رسميًا مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2027.

وقال فليك في تصريحات لموقع برشلونة الرسمي: "أنا سعيد جدًا لأن مشواري مع برشلونة سيستمر. لم ننتهِ بعد، ولا تزال هناك فرص كبيرة أمامنا مع هذه المجموعة الشابة من اللاعبين. أشعر بأن الفريق يمتلك الروح المطلوبة للنمو والتطور."

وأضاف المدرب: "لقد استحقينا الفوز بالألقاب بعد فترة صعبة مرت علينا في نوفمبر وديسمبر، ولكن بالحفاظ على الهدوء ورفع مستوانا في النصف الثاني من الموسم، تمكنا من تخطي الصعوبات."

وعن سبب قبوله التجديد، أوضح: "أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، وأحب النادي والمدينة. علاقتي معهم رائعة، لكننا الآن نبدأ صفحة جديدة وسنعمل بكل جدية وتركيز كما فعلنا سابقًا."

واختتم فليك قائلًا: "اللاعبون يظهرون رغبة قوية في التحسن يوميًا، نحن نعمل بجد خلال التدريبات، والجميع متحد من أجل مصلحة الفريق."