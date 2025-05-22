مانشستر يونايتد يراقب دان ندوي وسط منافسة إيطالية قوية على الجناح السويسري

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أحمد جودة - القاهرة - إدارة مانشستر يونايتد تراقب عن كثب اللاعب السويسري دان ندوي، جناح بولونيا الإيطالي، الذي قدم مستويات مميزة في الموسم الحالي.

ندوي كان له دور بارز في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس إيطاليا بعدما سجل هدف الفوز في النهائي على حساب ميلان.

وعلى الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد، إلا أن هناك منافسة قوية من أندية إيطالية كبيرة مثل ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان، التي تسعى أيضًا لضمه. بولونيا بدورها لن تفرط في ندوي بسهولة، إذ تدرس العروض التي تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو أو أكثر.

يذكر أن ندوي (24 عامًا) انتقل إلى بولونيا في أغسطس 2023 قادمًا من بازل، وشارك مع الفريق في 74 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 8 آخرين، ويملك عقدًا حتى يونيو 2027.