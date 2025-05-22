نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونانا.. لعنة النهائيات الأوروبية تطارده مع 3 أندية مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، التاريخ من زاوية مؤلمة، بعدما أصبح أول حارس مرمى يخسر 3 نهائيات أوروبية كبرى مع 3 فرق مختلفة.

آخر فصول الحكاية جاءت هذا الأسبوع، حين سقط مانشستر يونايتد أمام توتنهام بهدف دون رد في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب "سان ماميس" في بيلباو، بهدف سجله برينان جونسون في الدقيقة 42.

2017 – البداية الحزينة مع أياكس

كان أونانا الحارس الأساسي لأياكس أمستردام حين خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في لقاء أُقيم على ملعب "فريندز أرينا" في العاصمة السويدية ستوكهولم. سجل حينها بوجبا وميختاريان هدفي الفوز للشياطين الحمر.

2023 – السقوط مع إنتر أمام مانشستر سيتي

بعد سنوات، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وقف أونانا في مرمى إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي، لكنه خسر مجددًا بهدف رودري على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

2025 – الخسارة الثالثة بقميص اليونايتد

وعاد أونانا للظهور في مشهد النهاية، لكن هذه المرة بقميص مانشستر يونايتد نفسه، ليسقط أمام توتنهام ويكمل الثلاثية السوداء في سجله الأوروبي.

رغم إمكانياته الكبيرة، إلا أن أونانا سيبقى في ذاكرة الكرة الأوروبية كأول حارس يخسر ثلاث نهائيات قارية كبرى مع ثلاثة فرق، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول "نحس النهائيات" الذي يلازمه.