نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ثلاثي مشتعل على بطاقة الكونفدرالية مع اقتراب نهاية الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشتعل الصراع على المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، والمؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بين ثلاثة فرق: البنك الأهلي، والمصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة.

البنك الأهلي يتصدر سباق المركز الرابع حاليًا برصيد 37 نقطة، ويتبقى له مباراتان حاسمتان:

1. أمام المصري البورسعيدي (السبت المقبل – الجولة الثامنة).



2. أمام بتروجت (في الجولة الأخيرة).

المصري البورسعيدي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط أمام البنك الأهلي، والتي ستُحدد بشكل كبير مصيره في التأهل.

سيراميكا كليوباترا يأتي سادسًا برصيد 34 نقطة، ويأمل في تعثر منافسيه لتحقيق حلم التأهل، ويتبقى له مباراتان:

1. أمام حرس الحدود.



2. أمام بيراميدز (أحد المنافسين على لقب الدوري).



سيناريوهات الحسم:

فوز البنك الأهلي على المصري يضمن له رسميًا المركز الرابع دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة.

فوز المصري على البنك يضعه في المركز الرابع مؤقتًا، وينتظر بعدها نتيجة مباراة البنك وبتروجت.

سيراميكا يحتاج للفوز في المباراتين، بشرط تعثر البنك الأهلي، سواء بالتعادل أو الخسارة.



السبت المقبل سيكون حاسمًا في ملامح هذا الصراع، حين يلتقي البنك الأهلي مع المصري في مباراة تُوصف بـ "النهائي المصغر" على بطاقة الكونفدرالية.