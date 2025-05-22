نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تضرب الزمالك.. ميشالاك يشكو النادي إلى "فيفا" بسبب مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد يُزيد من أزمات نادي الزمالك، تقدّم البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق السابق، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، التي تُقدّر بـ770 ألف دولار.

وتأتي هذه الخطوة من اللاعب البولندي بعد انتهاء المهلة التي منحها لإدارة الزمالك من أجل تسوية المبلغ بشكل ودي، وذلك عقب إنهاء إعارته القادمة من نادي أحد السعودي، والتي كان من المفترض أن تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي ظل التهديدات المحتملة بإيقاف القيد، تسابق إدارة الزمالك الزمن لإيجاد حل ودي مع ميشالاك وتجنب الدخول في نزاع قانوني جديد قد يزيد من تعقيد أوضاع الفريق، خاصة بعد مشاركة اللاعب في 14 مباراة مع الأبيض هذا الموسم، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين.