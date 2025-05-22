نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا اختار الأهلي ريفيرو لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم النادي الأهلي اتفاقه رسميًا مع الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا للسويسري مارسيل كولر، الذي غادر منصبه بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا.

وسيتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى مواجهة فاركو المقبلة في الدوري، قبل أن يبدأ ريفيرو مهمته رسميًا في قيادة الفريق، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

جاء اختيار الإدارة الحمراء للمدرب الإسباني لعدة أسباب فنية، أبرزها فلسفته الهجومية، واعتماده على الضغط العالي والاستحواذ، وهو النهج الذي ترى الإدارة أنه الأنسب للمرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تحفظات على أسلوب كولر الدفاعي.

ريفيرو يتميز بقدرة هجومية لافتة، حيث سجل فريقه السابق أورلاندو 36 هدفًا في 23 مباراة بالموسم الأخير، بمعدل 1.6 هدفًا في اللقاء الواحد، مع تحقيق عدة انتصارات خارج الأرض، أبرزها أمام الأهلي نفسه، وشباب بلوزداد، ومولودية الجزائر في دوري الأبطال.

رغم جاذبية الكرة الهجومية لريفيرو، إلا أن أبرز ما يُؤخذ عليه هو هشاشة الجانب الدفاعي، حيث استقبل فريقه السابق 17 هدفًا خلال نفس الموسم، مما يثير بعض المخاوف لدى الجماهير حول قدرة المدرب على إيجاد توازن بين الدفاع والهجوم.

استقر مجلس إدارة الأهلي على إرجاء الإعلان الرسمي عن التعاقد مع ريفيرو إلى ما بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري، حيث يحتاج المارد الأحمر لنقطة واحدة فقط لحسم اللقب رسميًا.