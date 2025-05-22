نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد 4 مدافعين لتدعيم الخط الخلفي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل مسؤولو النادي الأهلي على تدعيم خط الدفاع قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، في ظل معاناة الفريق من مشاكل دفاعية خلال الموسم الجاري. وفي هذا الإطار، تم تحديد أربعة لاعبين كخيارات محتملة لتعزيز الخط الخلفي.

ويضم الفريق حاليًا كلًا من أشرف داري، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ومصطفى العش، فيما تُدرس إمكانية التعاقد مع مدافع جديد أو اثنين، خاصة في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد رامي ربيعة.

وتشمل قائمة الأسماء المطروحة كلًا من عمرو الجزار لاعب غزل المحلة، وياسين مرعي مدافع فاركو، وعمر فايد المحترف في صفوف فناربخشة التركي، وهادي رياض من بتروجت.

ويُعد الجزار الخيار الأبرز حتى الآن، حيث يتصدر الترشيحات داخل القلعة الحمراء.

ويحرص الأهلي على تجهيز بدائل مناسبة في حال تعثرت المفاوضات مع أي من اللاعبين المذكورين، مع دراسة كل خيار بعناية لاختيار الأفضل لاحتياجات الفريق الدفاعية.