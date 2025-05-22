نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق الوحدة بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والوحدة

وسجل عبدالعزيز نور هدف الوحدة الأول في الدقيقة 52 صنع باكونا.

وأحرز سيرجي سافيتش هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 90 صنعه له نيفيز وانتهت المباراة بينهم 1/1.

وبهذه النتيجة احتل الأزرق المركز الثاني كوصيفا بجدول الترتيب برصيد 72 نقطة بعد تحقيق 22 فوز و6 تعادلات وخسر خمسة بينما ظل الوحدة بالمركز 14 برصيد 33 نقطة حيث انتصر خلال 9 وتعادل بستة وهزم بثمانية عشر.