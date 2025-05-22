نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يقهر مانشستر يونايتد بهدف نظيف ويتوج ببطولة الدوري الأوروبي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

استهل لاعبو فريق توتنهام الدقائق الأولى من المباراة؛ بسيطرة كبيرة على الكرة مع وجود حذر دفاعي حتى لا يستقبل في مرماه هدف.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول؛ أحرز برينان جونسون الهدف الأول لصالح توتنهام في بعد خطأ من لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم توتنهام على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي مانشستر يونايتد من أجل إدراك هدف التعادل في شباك توتنهام.