نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يخطف نقطة ثمينة من الوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إيجابيا مع نظيره فريق الوحدة بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والوحدة

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الوحدة برتم سريع وارتطمت كرة مالكوم دي اولفيرا في الدقيقة 11 وسجل سالم الدوسري هدف أول للهلال في الدقيقة 22 ولكن تم الغاؤه للتسلل وأحرز مالكوم دي اولفيرا هدفه الأول للهلال في الدقيقة 28 ولكن قام الحكي بالغاؤه للتسلل أيضا وحاول الوحدة تسجيل هدف لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال والوحدة برتم هادئ نسبيا وسجل نور هدف الوحدة الأول في الدقيقة 52 صنع باكونا وتعرض المولد للإصابة في الدقيقة 61 ونزل يوسف أمين بديلا له وحاول الهلال التعادل حتى أحرز سافيتش هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 90 صنعه له نيفيز وانتهت المباراة بينهم 1/1.