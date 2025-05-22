نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من رونالدو بعد فوز النصر على الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب نهاية مباراة النصر والخليج، التي حسمها النصر لصالحه بنتيجة 2 - 0، نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي، أرفقها بتعليق يعكس مشاعره بعد اللقاء؛ حيث قال: «إحدى تلك الليالي التي لم تكن الكرة تريد أن تدخل فيها... حتى دخلت أخيرًا!»، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها أمام المرمى خلال المباراة قبل أن ينجح في هز الشباك.

رونالدو، الذي بدا مبتسمًا في الصورة وهو يرتدي قميص النصر، عكس من خلال كلماته حجم الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها، حتى في المباريات الصعبة التي لا تسير كما يشتهي المهاجمون.

يأتي هذا التعليق بعد أداء مثابر قاده إلى التسجيل رغم الفرص الضائعة التي سبقت الهدف.