نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الدوري الأوروبي.. توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، ضمن أحداث الشوط الأول من نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

بدأت أحداث الشوط الأول، بسجال على الكرة بين الفريقين، مع وجود محاولات هجومية من جانب لاعبي توتنهام.

وفي الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، سجل لوك شاو لاعب فريق مانشستر يونايتد هدف ذاتي لصالح توتنهام هوتسبير، بعد خطأ فادح.

ودخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، كاسيميرو، شاو.

خط الوسط: ماونت، ديالو، أماد، باتريك دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند، يورو.

بينما جاء تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: جولييرمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجيو.

خط الوسط: بينتانكور، بابي سار، بيسوما.

خط الهجوم: برينان جونسون، دومينك سولانكي، ريتشارليسون.