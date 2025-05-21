برشلونة يجدد عقد فليك حتى 2027
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى صيف 2027.
وذكر بيان للنادي، أن "برشلونة ومدربه هانز فليك توصلا إلى اتفاق لتجديد عقده، ليستمر ارتباطه بالنادي حتى 30 حزيران 2027".
وأضاف البيان، أن "المدرب الألماني وقع العقد الجديد اليوم في مقر النادي، بحضور الرئيس خوان لابورتا ونائب الرئيس الأول رافا يوستي والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا (ديكو)، وعدد من المسؤولين".
وقاد فليك برشلونة في موسمه الأول لتحقيق الثلاثية المحلية، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.
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