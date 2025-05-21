نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيز يرد على إمكانية العمل مع رونالدو مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل ازدياد الشائعات حول مستقبله التدريبي، وإمكانية عودته للعمل في البرتغال، خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن صمته مؤكدًا ولاءه الكامل لناديه الحالي فنربخشة، ونافيًا وجود أي تواصل مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال مورينيو في تصريحات صحافية: «أستطيع أن أنفي تمامًا أنني عقدت أي اجتماع مع الاتحاد البرتغالي. أنا شخص وفيّ». ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن المدرب المخضرم أوضح أن المرة الوحيدة التي تواصل فيها مع نادٍ آخر كانت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكد أنه أبلغ إدارة فنربخشة بالأمر مسبقًا بكل شفافية.

وأضاف: «نعم، تواصلت مع نادٍ آخر، لكن ذلك كان في يناير (كانون الثاني) وليس الآن، وأبلغت فنربخشة بالأمر حتى قبل عقد الاجتماع. لم أقبل العرض، ولكن كنت صريحًا مع النادي».

وفي ما يتعلق بمستقبله، رفض مورينيو الكشف أي تفاصيل تخص الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن أي قرار سيتخذ سيكون داخليًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، قائلًا: «لن أتحدث عن الموسم المقبل. هذا أمر أناقشه داخليًا فقط. وإذا كان هناك ما يجب إعلانه، فسيكون ذلك من خلال احترام كامل لرئيس النادي ولمجلس الإدارة».

وتناولت صحيفة «ماركا» الإسبانية هذه التصريحات، مشيرة إلى أن مورينيو، رغم بقائه حاليًا مع فنربخشة، لا يزال محور حديث في الأوساط الرياضية، خصوصًا في ظل الحديث عن لقاء محتمل مع كريستيانو رونالدو في نادٍ جديد.