نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقت أجراس الرحيل.. نجم ريال مدريد على طاولة تشيلسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يوسف علي

مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت بورصة الشائعات في الاشتعال، وواحد من أكثر الأسماء التي تتردد مؤخرًا هو البرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد الإسباني، حيث تشير التقارير إلى احتمالية رحيله عن الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لمصادر متعددة، فإن وجهته المقبلة قد تكون الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تراقب عدة أندية كبرى وضعه عن كثب، ويُعد نادي تشيلسي أحدث المهتمين بخدماته.



تشيلسي يخطو أولى خطواته

كشف موقع "GOAL" أن نادي تشيلسي يراقب تطورات وضع رودريغو في العاصمة الإسبانية، ويستعد لتقديم عرض رسمي بمجرد فتح نافذة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير: "تشيلسي لم يبدأ محادثات رسمية مع ريال مدريد بعد، لكنه دخل في اتصالات مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا."

تشيلسي يتفوق على مانشستر سيتي وآرسنال

رغم ارتباط اسم رودريغو مؤخرًا بكل من مانشستر سيتي وآرسنال، إلا أن تشيلسي يبدو الأقرب حاليًا، خاصة بعد التحرك المبكر للتواصل مع محيط اللاعب، وهو ما يمنحه أفضلية في المنافسة على توقيع الجناح البرازيلي.

احتمالات الرحيل قائمة رغم التطمينات

وعلى الرغم من أن رودريغو حاول مؤخرًا تهدئة الأجواء والتأكيد على بقائه، فإن الواقع يقول إن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة.

في حال تلقى ريال مدريد عرضًا مغريًا، لن يكون من المستبعد أن يفتح الباب أمام رحيل اللاعب، خصوصًا في ظل زخم الصفقات التي يخطط لها النادي الملكي في الصيف.

عقد ممتد وسعر مرتفع

رودريغو لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2028، ما يعني أن أي نادٍ يرغب في ضمه سيضطر لدفع مبلغ مالي كبير لإقناع إدارة النادي.

وبدأ تشيلسي بالفعل أهم خطوة في هذا النوع من الصفقات حيث تواصل مع محيط اللاعب تمهيدًا لتقديم عرض رسمي.

صيف مشتعل في الأفق

تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل رودريغو، إذ تشير كل المؤشرات إلى أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل أكثر من أي وقت مضى، في ظل تحركات حقيقية من "البلوز" لمحاولة خطفه قبل باقي المنافسين.

