نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إن مهاجمه إندريك تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز الفريق 2-صفر على إشبيلية في أحدث إصابة يتعرض لها الفريق.

ولم يحدد ريال مدريد موعد عودة اللاعب، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الدولي البرازيلي قد يغيب عن الملاعب لشهرين على الأقل، ما سيجبره على عدم المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وقال ريال مدريد في بيان: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إندريك من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة في وتر عضلات الفخذ الخلفية اليمنى. سيخضع للملاحظة الدقيقة».

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أيضًا عن مباراتي البرازيل المقبلتين ضمن تصفيات كأس العالم أمام الإكوادور وباراغواي.

وينضم إندريك إلى قائمة المصابين المتزايدة في ريال مدريد، التي تضم بالفعل فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وداني كاربخال وإيدر ميليتاو وإدواردو كامافينجا وأنطونيو روديغر وفيرلان ميندي وديفيد ألابا.