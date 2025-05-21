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أحمد جودة - القاهرة - مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | نهائي الدوري الأوروبي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | نهائي الدوري الأوروبي.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأربعاء 21 مايو 2024 نحو ملعب "سان ماميس" بمدينة بلباو الإسبانية حيث يحتضن نهائيًا إنجليزيًا خالصًا في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2024-2025 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي الدوري الأوروبي

نهائي ناري في "سان ماميس"

ويعد اللقاء فرصة ذهبية للفريقين لتعويض موسمهما المحلي المخيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتلان المركزين السادس عشر والسابع عشر على التوالي.

وإلى جانب التتويج باللقب القاري، يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي فرصة بالغة الأهمية لإنعاش صفوف الفريق وتدعيمه صيفًا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويجمع تاريخ طويل من المواجهات الفريقين، لكن هذه المرة يقف اللقب الأوروبي على المحك في مباراة منتظرة تنقل مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويُديرها الحكم الألماني فيليكس زفاير، بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة والمعلق والموعد

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي 2025 عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويستطيع المشاهدون متابعة البث المباشر من خلال خدمتي بي إن كونكت أو تطبيق TOD للمشتركين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتولى التعليق على المباراة حفيظ دراجي، فيما تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد

يسعى مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبين أموريم إلى التتويج بلقبه الثاني في بطولة الدوري الأوروبي بعد لقب 2017، وتعد هذه المباراة فرصة لمصالحة الجماهير بعد موسم كارثي في البريميرليغ.

ويتميز الفريق الإنجليزي بمسيرة أوروبية مذهلة هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في 14 مباراة باليوروباليج محققًا 9 انتصارات و5 تعادلات وسجل لاعبوه 31 هدفًا مقابل 17 هدفًا في شباكه.



وجاء تأهله للنهائي بعد فوزه الكاسح على أتلتيك بلباو الإسباني بمجموع 7-1 في نصف النهائي، ليؤكد جاهزيته للمعركة الأخيرة.

توتنهام

من جانبه يطمح توتنهام هوتسبير تحت قيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، إلى خطف أول لقب قاري منذ سنوات، وإنقاذ موسم كان أشبه بالكابوس في الدوري المحلي.

وبلغ الفريق النهائي بعد تجاوزه بودو جليمت النرويجي بمجموع 5-1 في نصف النهائي، ويأمل في خطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال، في ظل احتلاله المركز السابع عشر في البريميرليغ برصيد 37 نقطة.

تاريخ المواجهات

شهدت لقاءات الفريقين عبر التاريخ 191 مواجهة، تفوق فيها مانشستر يونايتد بوضوح حيث فاز في 93 مباراة مقابل 52 لتوتنهام وانتهت 46 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو يونايتد 312 هدفًا، بينما أحرز توتنهام 247 هدفًا.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة المواجهة النهائية المنتظرة، لما يتمتع به من خبرة في البطولات الأوروبية.

رغم أن الأضواء تسلط على النهائي الإنجليزي تبقى إشبيلية الإسباني النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب آخرها في موسم 2022-2023 على حساب روما.