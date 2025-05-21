نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يحقق فوزا ثمينا على حساب الخليج في دوري روشن للمحترفين السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز بثنائية نظيفة على حساب نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

سيطر التعادل السلبي احداث الشوط الأول محاولات ولكن دون جدوى



افتتح فريق النصر التسجيل في الدقيقة 75 جاء الهدف الأول عن طريق جون دوران



ونجح لاعبي النصر في إحراز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الدقيقة 97 من ركلة جزاء عن طريق المحترف كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء



الفوز يرفع رصيد فريق النصر إلي النقطة 67 في المركز الرابع بينما يتجمد رصيد الخليج عند النقطة 37 في المركز العاشر