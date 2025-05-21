نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استبعاده من حسابات ريال مدريد.. نجم الدوري الألماني في يختار الانتقال إلى ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - درس ريال مدريد لفترة طويلة ضم الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن، أحد أبرز اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، والذي تألق بشكل لافت مع الفريق الألماني تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

لكن إدارة "الميرينغي" قررت في النهاية التوجه نحو خيار أكثر سهولة من الناحية التعاقدية والمالية، وهو ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي يُنتظر انضمامه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول.

أرنولد، الذي يمتلك خبرة طويلة في أعلى مستويات المنافسة، ويُعد من أكثر الأظهرة تتويجًا في السنوات الأخيرة، يُنظر إليه في مدريد كعنصر جاهز يمكنه تعزيز الفريق فورًا، خاصة في ظل تجاربه مع منتخب إنجلترا وناديه السابق.

فريمبونج إلى ليفربول

أعلن الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي أن ليفربول نجح في التعاقد مع فرينغبونغ قائلًا: "جيريمي فريمبونج ينضم إلى ليفربول.. الصفقة تمت! سيتم تفعيل شرطه الجزائي البالغ 35 مليون يورو. اللاعب سيوقع عقدًا لمدة خمس سنوات، والفحص الطبي في الطريق".

وبهذا يكون ليفربول قد وجد البديل المثالي لأرنولد، الذي يستعد للرحيل عن "أنفيلد"، بعد سنوات من التألق والإنجازات.

صفقة مثالية لأسلوب البريميرليج

فريمبونج يُعد ظهيرًا هجوميًا بامتياز، يتمتع بلياقة بدنية عالية وسرعة مذهلة على الأطراف، رغم وجود بعض التحفظات على قدراته الدفاعية.

ومع ذلك، فإن أسلوبه يُعد مثاليًا للدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل احتياج الفرق الكبرى لأظهرة تملك القدرة على تقديم الإضافة في الثلث الهجومي.

فريمبونج كان يحلم بالريال

على الرغم من انتقاله إلى ليفربول، فإن فريمبونج لم يُخفِ سابقًا رغبته في اللعب لريال مدريد، لا سيما مع إمكانية العمل مجددًا تحت قيادة تشابي ألونسو، المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي.

لكن ازدواجية المركز مع أرنولد جعلت هذا الاحتمال مستحيلًا، فالنادي الملكي لا ينوي دخول الموسم المقبل بظهيرين نجمين يتنافسان على نفس المركز.

