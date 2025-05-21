نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للقاء نظيره فريق إنترميلان الإيطالي يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو الحالي في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنترميلان

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ضد إنترميلان مساء السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وتأهل الباريسي إلى دور النهائي بعد الفوز على آرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما حجز إنترميلان الإيطالي بطاقته للمباراة النهائية حيث تعادل إيجابيا مع برشلونة الإسباني 3/3 بالذهاب قبل فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالإياب.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.