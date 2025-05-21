نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريان شرقي ضمن قائمة منتخب فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استُدعيَ مهاجم ليون الشاب ريان شرقي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى، وذلك من أجل خوض مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وفق ما أعلن مدرب «الديوك» ديدييه ديشان.

وضم ديشان المهاجم البالغ 21 عامًا لخوض مباراة نصف نهائي المسابقة القارية ضد إسبانيا في الخامس من الشهر المقبل بشتوتغارت، ومن ثم لقاء المركز الثالث على الملعب ذاته أو المباراة النهائية في ميونيخ في الثامن منه.

وباستدعائه إلى التشكيلة مع اقتراب رحيله المتوقع عن ليون، وضع ديشان حدًا للتخمينات بشأن المستقبل الدولي لشرقي الذي كان بإمكانه تمثيل منتخبي الجزائر وإيطاليا بسبب جذور كل من والده الإيطالي-الجزائري ووالدته الجزائرية.

لكن مشاركته مع الفريق الأول في المربع الأخير لدوري الأمم الأوروبية الذي يشهد في اللقاء الثاني مواجهة مثيرة أيضًا بين ألمانيا (المضيفة) وبرتغال كريستيانو رونالدو، سيحرمه من خوض كأس أوروبا للشباب المقررة بين 11 و28 يونيو في سلوفاكيا.

وشهدت تشكيلة ديشان غياب ثلاثي الدفاع وليام صليبا (آرسنال الإنجليزي) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) وجول كونديه (برشلونة الإسباني) بسبب الإصابة التي تحرم «الديوك» أيضًا من خدمات لاعب الوسط إدواردو كامافينغا (ريال مدريد الإسباني).

وعوض ديشان النقص الدفاعي بضم لويك باديه (إشبيلية الإسباني) وبيار كالولو (يوفنتوس الإيطالي) للمرة الأولى، ومالو غوستو (تشيلسي الإنجليزي) وكليمان لانغليه (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وضم الخط الأمامي في تشكيلة الـ25 لاعبًا الأسلحة التقليدية بقيادة كيليان مبابي (ريال مدريد) وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)، إضافة إلى شرقي وراندال كولو موانيه (يوفنتوس) ومايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ) وماركوس تورام (إنتر الإيطالي).