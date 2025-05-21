عاجل.. تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير؛ مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو الإسبانية.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جولييرمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجيو.

خط الوسط: بينتانكور، بابي سار، بيسوما.

خط الهجوم: برينان جونسون، دومينك سولانكي، ريتشارليسون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.