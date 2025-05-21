نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. جيوكيريس في الصدارة ومبابي وصلاح يلاحقانه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "ترانسفير ماركت" عن آخر تحديث لسباق الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2024/2025، في ظل تنافس محموم بين كبار هدافي القارة العجوز على الجائزة الفردية الأهم للمهاجمين.

وجاء في التقرير أن السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتينغ لشبونة، ما زال يحتفظ بصدارة الترتيب بـ38 هدفًا محققًا 58.5 نقطة، رغم انتهاء الدوري البرتغالي وعدم إمكانية إضافة أي أهداف جديدة لرصيده.

ويواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ملاحقته لجيوكيريس، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 29 هدفًا و58 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة أمامه قد تمنحه فرصة اعتلاء القمة.

أما الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فجاء في المركز الثالث بـ28 هدفًا و56 نقطة، ولا يزال يملك فرصة لتحسين موقعه مع تبقي مباراة أيضًا في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، خرج هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، من دائرة المنافسة بعد انتهاء منافسات الدوري الألماني، حيث حل رابعًا بـ26 هدفًا و52 نقطة. ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، خامسًا بـ25 هدفًا و50 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة له في الليغا.

يُشار إلى أن نظام النقاط يعتمد على وزن الدوري، حيث تُحتسب أهداف الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا) بنقطتين لكل هدف، في حين تُحسب أهداف الدوريات ذات التصنيف الأدنى بـ1.5 نقطة.