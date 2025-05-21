تشكيل الهلال الرسمي أمام الوحدة في دوري روشن السعودي

أعلن محمد الشلهوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة بعد قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

محمد يوسف

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