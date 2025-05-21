نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن محمد الشلهوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة بعد قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.
تشكيل الهلال أمام الوحدة
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: خليفة الدوسري، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، متعب الحربي.
خط الوسط: نيفيز، ناصر، سافيتش.
خط الهجوم: مالكوم، سالم، القحطاني.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.