نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 24 مايو الحالي في لقاء قوي وناري بينهم بستاد لوفتوس فيرسفيلد ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة صن داونز ضد بيراميدز

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة صن داونز ضد بيراميدز عصر السبت في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

وتأهل السماوي إلى دور النهائي بعد الفوز على اورلاندو بيراتس بثلاثة أهداف مقابل اثنان بينما حجز صن داونز بطاقته للمباراة النهائية حيث تعادل سلبيا مع الأهلي ذهابا وإيجابيا 1/1 بالعودة.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.