نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل. استقالة مدرب الزمالك من مصبه والنادي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تقدم عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول سيدات، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

الزمالك يقبل استقالة مدرب السيدات

وأكد بدر حامد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه تم بالتنسيق مع إدارة النادي قبول اعتذار المدرب، متمنيًا له التوفيق في مستقبله.

وأشار رئيس قطاعات الكرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.