نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يحدد سعر بيع هدف ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتخذ نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، قراره بشأن التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، بنهاية الشهر الحالي.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «كيكر» الرياضية، فإن بطل الدوري الألماني يتوقع معركة مع ليفربول لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت تقارير أخرى أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب الوسط الألماني.

ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027، ووفقًا للتقارير فإن شركة «باير» لصناعة الأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، منحت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (8.‏169 مليون دولار).

وذكرت التقارير أن المبلغ الكبير أجبر مانشستر سيتي على الخروج من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.