نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة في برشلونة.. راتب لامين يامال يشعل القلق داخل الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة El Desmarque de Cuatro الإسبانية عن حالة من القلق والتخوف تسود أروقة إدارة نادي برشلونة، وذلك بسبب الراتب الضخم الذي سيتقاضاه نجم الفريق الصاعد لامين يامال بموجب عقده الجديد الممتد حتى عام 2030.

وبالرغم من الموسم الناجح الذي قدّمه برشلونة، حيث حقق الثلاثية المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد وتفوق عليه في جميع المواجهات، إلا أن ملف تجديد عقد يامال تحول إلى محور جدل داخل النادي الكتالوني.

تفاصيل عقد لامين يامال المثير للجدل

حسب التقرير، فإن العقد الجديد للاعب الشاب البالغ من العمر 16 عامًا يتضمن:

راتبًا سنويًا ضخمًا يبلغ 16 مليون يورو.

شرطًا جزائيًا خياليًا بقيمة مليار يورو لحمايته من إغراءات الأندية الأوروبية الكبرى.

حوافز مالية إضافية مرتبطة بالتتويج بالبطولات، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.

هذا العقد سيجعل لامين يامال ثالث أعلى اللاعبين أجرًا داخل الفريق الأول، متفوقًا على العديد من النجوم الكبار في الفريق.

هل يعيد برشلونة تجربة أنسو فاتي؟

ورغم الثقة التي تُبديها الإدارة بقيادة الرئيس خوان لابورتا في الموهبة الفريدة ليامال، إلى جانب دعم وكيله خورخي مينديز، إلا أن هناك أصواتًا داخل النادي تُعبر عن تخوفها من تكرار سيناريو أنسو فاتي، الذي حصل على عقد ضخم مبكرًا، لكن مسيرته تعطلت بفعل الإصابات المتكررة.

ويُطرح السؤال بقوة: هل يستحق لامين يامال هذا الراتب الكبير في هذا العمر؟ أم أن برشلونة يخاطر باستقراره المالي من أجل موهبة لم تكتمل تجربتها بعد؟