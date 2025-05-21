نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الخميس الموافق 22 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتفاق مساء الغد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الراقي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و4 تعادلات وخسر 8.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.