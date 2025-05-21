الرياضة

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الخميس الموافق 22 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتفاق مساء الغد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الراقي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و4 تعادلات وخسر 8.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا