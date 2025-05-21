عبد الله جعفر لاعب الأهلي مواليد 2008 يتلقي فتره معايشه بنادي فناربخشه التركي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقي اللاعب عبد الله جعفر جناح أيمن ولاعب النادي الأهلي مواليد 2008 عرضًا من نادي فناربخشه التركي لعمل فتره معايشه لمده ثلاثة أسابيع.

لاعب الأهلي مواليد 2008 يتلقي فتره معايشه بنادي فناربخشه التركي

وسبق أن لعب جعفر لعدة أندية إماراتية بقطاعات الناشئين والبراعم بأنديه العين ثم لنادي الوحده الإماراتي، ثم انتقل للأهلي بعد نصيحه بدر رحب مكتشف المواهب والنجوم.

وتأتي فترة معايشة اللاعب الشاب مع نادي فناربخشة التركي، من أجل تقييم مستواه الفني، وتمهيدًا للتعاقد معه حال نال استحسان النادي.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت، لمواجهة نظيره فاركو، في ختام مسابقة الدوري المصري والتي يحتاج فيها الفريق للفوز أو التعادل من أجل الظفر باللقب.