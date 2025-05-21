نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصد عائدات مالية ضخمة قبل المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النادي الأهلي عوائد مالية ضخمة للغاية بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة السيارات، مما ساهم في إنعاش خزينة النادي بمبالغ كبيرة.

ووفقا لمصدر بالاهلي فإن النادي نجح في إبرام تعاقد تاريخي يعتبر الأكبر من حيث القيمة المالية، ليواصل تعظيم موارده المالية، وذلك في توقيت مثالي للغاية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء التعاقد بين القلعة الحمراء وشركة السيارات الصينية الشهيرة، تتويجا لجهود شركة الأهلي لكرة القدم في ملف حقوق الرعاية، وليفتح الباب أمام التعاقد مع صفقات قوية استعدادا للموسم الجديد.

وأكد محمود الخطيب رئيس النادي أن الداعم الأكبر للأهلي هو جماهيره التي تعشق النادي وتدعمه دائمًا، وفي سبيل ذلك يسعى الجميع باستمرار للعمل والتقدم للأمام وتحقيق الكثير من النجاحات، التي تجعله الهيئة الرياضية الأكثر إنفاقًا في مصر، لذلك فالنادي بحاجة دائمًا لدعم مالي وموارد كبيرة تغطي هذه النفقات، ومن هنا كان التفكير في عقد شراكات استراتيجية مع كيانات كبيرة.

وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير لأعضاء مجلس إدارة النادي في النجاحات التي يحققها الأهلي، حيث أكد أنهم منذ اليوم الأول اتفقوا على ألا يكون دور عضو مجلس الإدارة تنفيذيًّا، ولكنه يجب عليه أن يطرح رؤى وخططًا واستراتيجيات لجلب الكثير من الموارد للنادي.

وشدد على أن شركات الأهلي لها الدور الأكبر في دعم النادي من النواحي المادية، لأنها تجلب الكثير من الاستثمارات بفضل الرؤية المميزة والخطط الواضحة والعمل الدؤوب لأعضاء مجالس إداراتها، وخاصة شركة الأهلي لكرة القدم التي يعمل أعضاء مجلس إدارتها على جذب موارد مالية كبيرة للنادي ولديهم الكثير من الأفكار المميزة التي ستعود بالنفع على النادي.