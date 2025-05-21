العجيلي يشارك فـي انتخابات الاتحاد العربي للرياضات المائية

شارك الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بحضور عربي ودولي رفيع، وناقشت الجمعية العمومية تطوير أعمال التمويل للاتحاد، وذلك من خلال الدول المنضوية تحت مظلته، ووعد رئيس الاتحاد الدولي في مداخلة له عبر البث المرئي إلى هذا المطلب اهتماما أكبر دعما لتوصيات الجمعية العمومية، بينما كانت مداخلة ممثل سلطنة عمان الدكتور عوض بن سالم العجيلي بتفعيل هذا الجانب إلى جانب توسيع مشاركة أوسع للاتحاد العربي من خلال المسابقات لإعطاء دفعة للمشاركات الدولية للدول الأعضاء على المستوى الدولي، كما ناقشت الجمعية عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، واعتماد التقارير الإدارية والمالية، وتقارير التدقيق المتعلقة بأنشطة الاتحاد العربي للرياضات المائية، وغيرها من الأمور الأخرى التي تهم هذه الرياضة. كما أكد العُجيلي على توصيات مهمة قام بنقلها للمشاركين في الاجتماع أولها تفعيل مهام الاتحاد بشكل فعال وأن تكون للاتحاد العربي إسهامات مهمة في الإعداد للاستحقاقات الدولية، منوها بأن دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب كان واضحا خلال الفترة السابقة لدعم متطلبات الاتحاد العربي مما كان له الأثر في وصول الألعاب المائية إلى مكانتها الآن وهي في طليعة مثيلاتها على المستوى الخليجي والعربي، وضمن النقاط المهمة التي نقلتها للمشاركين في الاجتماع أيضا الاهتمام بالتأهيل والتدريب لكوادر الألعاب المائية من مدربين وحكام ضمن الفعاليات وذلك بغية الوصول بهم إلى المستوى القاري والدولي، وكما هو معلوم أن الحكم الدولي العماني عبدالمنعم العلوي يُعد أحد أهم الحكام الدوليين الذين يحظون باهتمام كبير وقد كان أحد الحكام الذين تم تكريمهم في أولمبياد فرنسا 2024.