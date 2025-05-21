منتخبنا الوطني لناشئي اليد الشاطئية يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لمونديال تونس بمشاركة 13 لاعبا

يفتتح مشواره أمام المنتخب الإيراني

يستأنف اليوم «الأربعاء» منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية تحت 17 سنة تدريباته اليومية بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية التي ستقام على شاطئ مامايا بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو القادم، وستكون تدريبات منتخبنا خلال هذه الفترة بواقع ثلاث أيام من كل اسبوع تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة نظرا للاتباط معظم اللاعبين المختارين بدراستهم المدرسية وعقب نهاية امتحانات الفترة الدراسية الثانية سيدخل منتخبنا معسكر داخلي مغلق يتم خلاله تكثيف الحصص التدريبة التي ستكون على فترتين صباحية ومسائية، كما يكثف حاليا اتحاد اليد اتصالاته من أجل تأمين معسكر خارجي للمنتخب يسبق البطولة يخوض خلاله عدد من التجارب الودية .

وقد اختار المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعده عارف البلوشي 13 لاعبا لدخول في تدريبات المنتخب ويشرف على التدريبات المدرب الوطني حمود الحسني مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد الشاطئية واللاعبون المختارين للمعسكر الداخلي وهم : وليد بن ناصر البلوشي والخطاب بن نصر الحسني و محمد بن بدر الحسني و لؤي بن علي السليماني و يزين بن محمد البريكي وعبدالعزيز بن عبدالله المعمري و راشد بن ناصر الدغيشي وماجد بن عبدالسلام الغيلاني و سالم بن فلاح العلوي وسالم بن عبدالله العلوي و عبدالله بن سعود الرزيقي و سالم بن خالد العريمي و عماد بن محمد الغيلاني.

وقد حرص الاتحاد العماني لكرة اليد على مشاركة منتخبنا في هذه البطولة بعد المشاركة في البطولة الاسيوية الثالثة لكرة اليد الشاطئية للرجال والفتيات تحت 17 سنة التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك في شهر اكتوبر الماضي بمشاركة 7 منتخبات، حيث احتل منتخبنا المركز الرابع في البطولة بعد تتويج المنتخب الإيراني باللقب والمنتخب التايلاندي بالمركز الثاني والمنتخب القطري في المركز الثالث وجاءت مشاركة منتخبنا في البطولة بترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي بعد اعتذار المنتخب القطري للناشئين عن المشاركة، ويسعى اتحاد الى تكوين جيل جديد من اللاعبين المجيدين للعبة من أجل تكملة مشواره منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية بطل الخليج والبطولة الاسيوية في الاستحقاقات القادمة.

جدول مباريات البطولة

من جانب اخر اعلان الاتحاد الدولي لكرة اليد وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية بتونس عن جدول مباريات البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقا للرجال والفتيات حيث سيلعب منتخبنا في المجموعة الاولى بجوار منتخبات ايران واسبانيا وبورتوريكو وسيفتتح منتخبنا مشواره في البطولة أمام المنتخب الايراني الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة 2022 وذلك يوم 17 يونيو القادم ويلعب مباراتين في اليوم الثاني للبطولة يوم 18 يونيو المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى امام منتخب اسبانيا بطل النسخة الأولى عام 2017 م والمباراة الختامية في الدور الأول امام منتخب بورتوريكو الوافد الجديد للبطولة. وينص نظام البطولة بان تلعب جميع المنتخبات في الدور الأول مباراة واحدة في اليوم الأولى ومباراتين في اليوم الثاني يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحد لتلعب بعد ذلك الفرق التي لم تتأهل مباريات تحديد المراكز . أما المجموعات الثلاث الاخرى فتتكون من المجموعة الثانية منتخبات كل من المجر و ألمانيا وتنزانيا وكينيا والمجموعة الثالثة تونس الدولة المستضيفة وتايلاند والمكسيك وجزر كوك والمجموعة الرابعة الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي والسنغال . وتعد هذه البطولة الثالثة في تاريخ البطولة والمرة الثانية التي تُقام فيها في أفريقيا بعد انطلاقتها الأولى عام 2017 في موريشيوس حيث تُوّج بلقب الرجال المنتخب الاسباني وسيدات المجر والبطولة الثانية كانت في اليونان عام 2022 حيث تُوّج بلقب الرجال منتخب كرواتيا وإسبانيا للسيدات بالميدالية الذهبية.