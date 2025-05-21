الخيالة السلطانية تختتم مشاركتها فـي عرض وندسور الملكي للخيول

استعراضات لاقت إشادة كبيرة من الحضور

اختتمت الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني مشاركتها في عرض وندسور الملكي للخيول، والذي أقيم في ساحة قلعة وندسور الملكية البريطانية، بمشاركة فرق متخصصة في الفروسية من عدد من دول العالم. وحملت مشاركة الخيالة السلطانية في العرض اسم «سلطنة عُمان جوهرة العرب»، حيث قدم فرسان وفارسات الخيالة السلطانية استعراضات متنوعة في رياضات الفروسية التقليدية التي تنفرد بها سلطنة عُمان مثل ركض العرضة وتنويم الخيل مُتناغمة مع مقطوعات موسيقية عُمانية وعربية وعالمية قدمتها موسيقى الخيالة السلطانية وتفاعلت معها الجماهير الغفيرة المتابعة للعرض.

وقال سعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني: جاءت مشاركة الخيالة السلطانية في عرض وندسور الملكي للخيول من خلال تقديم استعراضات متنوعة في رياضات الخيل التقليدية، وتناغمت هذه الاستعراضات مع مقطوعات موسيقية متنوعة أدتها موسيقى الخيالة السلطانية ولاقت إشادةً كبيرةً من الحضور.

وأضاف الوائلي: تأتي مشاركة الخيالة السلطانية في مثل هذه المحافل على مستوى العالم تأكيداً على اهتمام سلطنة عُمان بالخيل والفروسية وإبرازًا للمكانة التي وصلت إليها في هذا الشأن. وأشار الدكتور سرحان بن سالم الزيدي مدير عام الخيالة السلطانية إلى أن مشاركة الخيالة السلطانية في عرض وندسور الملكي للخيول تأتي تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، والتي تُعد فرصةً سانحةً لفرسان وفارسات الخيالة السلطانية في تبادل الخبرات مع الفرسان المشاركين في العرض من مختلف دول العالم. وأضاف الزيدي بأن المشاركة في مثل هذه المحافل تعد تسويقًا لما تتمتع به سلطنة عُمان من موروث حضاري وثقافي إلى جانب التسويق السياحي، حيث قدمت الخيالة السلطانية عرضًا مرئيًا استعرض أبرز المواقع السياحية التراثية والطبيعية التي تتميز بها سلطنة عُمان كونها فرصةٌ أن يتابع الحضور جَمال سلطنة عُمان باعتبارها جوهرةً للعرب كما جاءت تسمية العرض.

تجدر الإشارة إلى أن عرض وندسور الملكي للخيول يُعدّ واحداً من أعرق عروض الفروسية بالعالم حيث أقيم لأول مرة في عام ١٩٤٣م، واستضافت النسخة الثانية والثمانين من العرض العديد من المسابقات الدولية في رياضات قفز الحواجز وأدب الخيل وقيادة العربات والقدرة والتحمل إلى جانب العرض الرئيسي الذي شاركت به فرقٌ عالميةٌ متخصصةٌ في استعراضات الفروسية في ساحة قلعة وندسور الملكية البريطانية.