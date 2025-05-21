منتخبنا الوطني الأولمبي للقدم يواجه اليوم فريق شؤون البلاط السلطاني وديا

استعدادا للمشاركة فـي تصفيات أمم آسيا

يلعب اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراة ودية مع فريق شؤون البلاط السُّلطاني في الساعة السابعة مساء على ملعب شؤون البلاط السُّلطاني وذلك ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في تصفيات أمم آسيا دون 23 حيث ستقام قرعة البطولة يوم 29 مايو الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور وقد اعتمد الاتحاد الآسيوي مشاركة 44 منتخبًا في التصفيات سيتم تقسيمها على إحدى عشرة مجموعة بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل بشكل مباشر المنتخب المتصدر، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بالتصفيات والتي ستقام خلال فترة التوقف التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الفترة 1-9 سبتمبر المقبل.

ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني من هذه التجربة الوقوف على المستويات الفنية للاعبين المختارين والتعرف على امكانياتهم ونقاط الضعف والقوة في الفريق قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في روسيا الشهر القادم يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية منها مباراتين أمام المنتخب الأولمبي الروسي.

وتتكون قائمة منتخبنا في المعسكر الداخلي من 24 لاعبًا هم: جواد بن خليفة العزي وأسامة بن محمد المحروقي وناصر بن علي الصقري وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي (السيب)، وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي وعيسى بن أحمد البريدعي (الرستاق) والحارس المتألق مازن بن صالح الحراصي (الظفرة الإماراتي) وحمد بن هلال النعيمي (المجد الإماراتي)، وأسامة بن مجدي بيت سمير ورشاد بن عبدالحميد الذهين رزياد بن طارق الراسبي (النصر) ونايف فرج ومحمد بن سالم العريبي (ظفار) وعلي حسن البلوشي (عُمان) وعبدالعليم الرواحي (فنجاء) ويسار بن سعيد البلوشي (صور) وتركي بن عبدالله بيت ربيع (الاتحاد) ومسعود بن سيف البحري (الشباب) وعبدالرحمن بن عوض اليعقوبي (عبري) وعبدالهادي بن حفيظ المنوري (المصنعة) وعبدالله بن علي المقبالي (الخابورة) وإبراهيم بن سعيد الكندي (بهلا).