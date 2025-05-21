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أحمد جودة - القاهرة - عاد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، قادمًا من فرنسا بعد الاطمئنان على صحته وخضوعه لفحوصات طبية.

حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا

ومن المقرر أن يخضع رئيس النادي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.