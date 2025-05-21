السيتي في المركز الثالث.. وبالاس ينتصر

السيتي في المركز الثالث.. وبالاس ينتصرفاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي عمر مرموش في الدقيقة (14) وبرناردو سيلفا في الدقيقة (38) وغونزاليس في الدقيقة (89)، بينما سجل دانيل جيبسون هدف بورنموث في الدقيقة (90+6).

ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 68 نقطة وحل في المركز الثالث متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد بورنموث عند 53 نقطة وحل في المركز الحادي عشر.

وفي الجولة ذاتها، فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع كريستال بالاس رصيده بذلك إلى 52 نقطة ويحل في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، ويملك في رصيده 83 نقطة.